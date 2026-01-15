Эксперт Дагделен приветствовала Мерца в намерении найти баланс в отношениях с РФ

Внешнеполитический эксперт партии BSW выступила за назначение специального эмиссара Германии и Европы для прекращения конфликта на Украине

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт германской партии BSW (ранее партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") Севим Дагделен поддержала канцлера ФРГ Фридриха Мерца в намерении достичь баланса в отношениях с Россией и выступила за назначение специального эмиссара Германии и Европы для прекращения конфликта на Украине.

"В Дессау канцлер Мерц внезапно осознал ситуацию, признав, что Россия - европейская страна", - написала Дагделен в X. "Давно пора назначить специального эмиссара Германии и Европы для прекращения войны на Украине!" - подчеркнула политик.

14 января, выступая на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле, Мерц назвал Россию "европейской страной" и выразил надежду на достижение баланса в отношениях с ней - "крупнейшим европейским соседом". При этом глава правительства ФРГ подчеркивал, что говорит эти слова "не потому, что находится на востоке ФРГ". Он, по его собственным словам, говорит это в любом другом месте в Германии.