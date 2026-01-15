Fox: США перебрасывают авиацию на Ближний Восток на фоне напряженности с Ираном

По информации телеканала, Белый дом сделал это из-за нарастающей напряженности в отношениях стран

YЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Вашингтон начал переброску как минимум одной авианосной ударной группы на Ближний Восток из-за нарастающей напряженности в отношениях с Ираном. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

По его данным, пока неясно, идет ли речь об авианосце USS Abraham Lincoln или о кораблях, вышедших из портов Норфолка и Сан-Диего. Ожидается, что их переброска в регион займет не менее недели. Военные активы США воздушного, наземного и морского базирования будут прибывать в регион в ближайшие дни, чтобы предоставить президенту Дональду Трампу варианты действий на случай решения о нанесении ударов по Ирану.

Один из источников канала отметил, что если президент примет решение о начале военной операции, то "она будет другой, более наступательной". По его словам, военные планировщики готовят целый ряд вариантов, выбор которых будет зависеть от действий иранских властей в ближайшие дни. Процесс переброски сил официальные лица описывают как "развертывание группировки".

Также ожидается, что в регион будут направлены системы противоракетной обороны для усиления защиты американских баз и Израиля. По данным источников, эти средства станут частью масштабного наращивания военного присутствия США.