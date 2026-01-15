Постпред при ООН: Иран не стремится к эскалации, но ответит на любую агрессию

Голамхоссейн Дарзи заявил, что страна будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН

Редакция сайта ТАСС

ООН, 16 января. /ТАСС/. Тегеран не стремится к эскалации, но встретит любой акт агрессии решительным, соразмерным и законным ответом. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Голамхоссейн Дарзи.

"Иран не стремится ни к эскалации, ни к конфронтации, однако любой акт агрессии - прямой или косвенной - будет встречен решительным, пропорциональным и законным ответом в соответствии со статьей 51 Устава ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.