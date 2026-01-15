Минобороны Японии: Вашингтон не требует от Токио повышения расходов на оборону

Глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми отметил, что стороны условились активизировать проведение совместные учений и маневров

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. США не выдвигали Японии требований о необходимости осуществлять дополнительное повышение расходов на собственную оборону. Об этом по итогам прошедших в Вашингтоне переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом сообщил журналистам министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

По его словам, еще в октябре 2025 года, когда у них с Хегсетом прошла первая встреча, тот заверил его, что в отношении Японии по этому вопросу "никаких требований выдвигаться не будет". "И в этот раз была озвучена такая позиция", - приводит слова Коидзуми агентство Kyodo. Он также рассказал, что американская сторона крайне высоко оценивает политику премьер-министра Санаэ Такаити, которая уже осуществляет повышение расходов на оборону.

Глава японского оборонного ведомства отметил, что Япония и США условились активизировать проведение совместные учений и маневров, а также подтвердили намерение совместной работы по "сдерживанию агрессии" в Индо-Тихоокеанском регионе. "Мы подтвердили, что наш альянс остается абсолютно непоколебимым", - добавил он.

Японское правительство 16 декабря 2022 года утвердило новую стратегию нацбезопасности. В частности, в ней указывается на право Японии наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. В то же время в документе подчеркивается, что нанесение превентивных ударов не допускается. Стратегия также предполагала увеличение военных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО, однако Такаити уже пообещала, что эта цель будет достигнута досрочно. Для приобретения потенциала ответного удара правительство Японии планирует увеличить дальность имеющихся у нее на вооружении ракет "Тип-12", разработать собственные гиперзвуковые вооружения и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk. Почти сразу после избрания на должность премьера Такаити распорядилась начать пересмотр основных документов в области безопасности, включая стратегию нацбезопасности, мотивировав это тяжелой ситуацией с безопасностью в мире и регионе вокруг Японии.