Эксперт Араужу: Венесуэла сохранит связи с РФ и КНР, несмотря на давление США

За последние 15 лет отношения Каракаса с Москвой и Пекином значительно укрепились, отметил бразильский политолог

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Венесуэла не пойдет на разрыв выстроенных с Россией, Китаем, Кубой и Ираном отношений, несмотря на агрессивные действия США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Рафаэл Араужу.

"Я не верю, что давление [США] приведет к разрыву отношений Венесуэлы с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Полного разрыва не произойдет, так как за последние полтора десятилетия связи Каракаса с Москвой и Пекином значительно укрепились", - отметил он.

По словам эксперта, стратегическая цель операции, проведенной Вашингтоном в Венесуэле, заключается в том, чтобы минимизировать влияние собственных геополитических соперников в регионе. Араужу также указал, что в новой Стратегии национальной безопасности США, опубликованной в начале декабря, прямо говорится о необходимости заставить страны Латинской Америки и Карибского бассейна следовать в рамках внешнеполитического курса Соединенных Штатов. "За всем, что мы наблюдали в прошлую субботу (агрессия США в отношении Венесуэлы и похищение президента Николаса Мадуро 3 января - прим. ТАСС), стоит желание американцев воплотить в жизнь политику, направленную на то, чтобы разорвать или максимально сократить любые отношения Венесуэлы с Россией и Китаем", - подчеркнул политолог.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД Боливарианской Республики назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.