Эксперт Цзинь: Трамп реально может захватить Гренландию на фоне упадка Европы
ШАНХАЙ, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп действительно намеревается заполучить Гренландию на фоне неуверенности европейских государств. Такое мнение выразил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.
"Он [Трамп] определенно всерьез попытается захватить Гренландию. Сможет ли он преуспеть? Я считаю, что если США будут полны решимости, то смогут. Потому что Европа сейчас чем-то похожа на позднюю династию Цин, ее менталитет фактически деградировал, они плачут и ноют, но на самом деле это довольно бесполезно", - сказал профессор в программе "Круглый стол двух берегов Тайваньского пролива", транслируемой на китайских стриминговых платформах. Он добавил, что для Гренландии не будет иметь большого смысла полагаться на европейцев.
"Трамп считает, что, вернувшись к традиционной силовой политике, расширив территорию страны и контролируя Западное полушарие, он сможет решить многие проблемы, в том числе экономические, поскольку благодаря венесуэльской нефти и ресурсам Гренландии можно обеспечить безопасность казначейских облигаций США", - сказал Цзинь Цаньжун.
Захват Гренландии важен для Трампа из-за стратегического положения острова и его богатых природных ресурсов, считает профессор. Кроме того, появление в составе США Гренландии помогло бы Республиканской партии на промежуточных выборах, добавил он. По словам Цзинь Цаньжуна, миру действительно следует с опаской относиться к "серии сомнительных действий Трампа", учитывая большие запланированные военные расходы США.
Ситуация вокруг Гренландии
Трамп неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию к США и еще во время своего первого президентского срока предлагал купить этот остров. В 2025 году он выразил уверенность, что его можно аннексировать, а 4 января заявил, что Соединенным Штатам нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. После этого Белый дом поставил под сомнение право Дании контролировать эту территорию и объявил, что она должна стать частью США.
14 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему настроены завладеть Гренландией, несмотря на возражения со стороны Дании. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.