Эксперт Цзинь: Трамп реально может захватить Гренландию на фоне упадка Европы

Американский президент попытается аннексировать территорию всерьез, сказал заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ШАНХАЙ, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп действительно намеревается заполучить Гренландию на фоне неуверенности европейских государств. Такое мнение выразил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.

"Он [Трамп] определенно всерьез попытается захватить Гренландию. Сможет ли он преуспеть? Я считаю, что если США будут полны решимости, то смогут. Потому что Европа сейчас чем-то похожа на позднюю династию Цин, ее менталитет фактически деградировал, они плачут и ноют, но на самом деле это довольно бесполезно", - сказал профессор в программе "Круглый стол двух берегов Тайваньского пролива", транслируемой на китайских стриминговых платформах. Он добавил, что для Гренландии не будет иметь большого смысла полагаться на европейцев.

"Трамп считает, что, вернувшись к традиционной силовой политике, расширив территорию страны и контролируя Западное полушарие, он сможет решить многие проблемы, в том числе экономические, поскольку благодаря венесуэльской нефти и ресурсам Гренландии можно обеспечить безопасность казначейских облигаций США", - сказал Цзинь Цаньжун.

Захват Гренландии важен для Трампа из-за стратегического положения острова и его богатых природных ресурсов, считает профессор. Кроме того, появление в составе США Гренландии помогло бы Республиканской партии на промежуточных выборах, добавил он. По словам Цзинь Цаньжуна, миру действительно следует с опаской относиться к "серии сомнительных действий Трампа", учитывая большие запланированные военные расходы США.

Ситуация вокруг Гренландии

Трамп неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию к США и еще во время своего первого президентского срока предлагал купить этот остров. В 2025 году он выразил уверенность, что его можно аннексировать, а 4 января заявил, что Соединенным Штатам нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. После этого Белый дом поставил под сомнение право Дании контролировать эту территорию и объявил, что она должна стать частью США.

14 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему настроены завладеть Гренландией, несмотря на возражения со стороны Дании. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.