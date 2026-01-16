МВБ США предложило сравнивающим миграционную полицию с СС пить таблетки

Левые активисты сравнили слоган "За одного из наших - все ваши" с аналогичными фразами, использовавшимися СС в рамках карательных операций против гражданского населения

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предложило левым активистам, сравнивающим работу миграционной полиции с деятельностью СС, принимать таблетки от проблем с ментальным здоровьем, опубликовав соответствующий мем.

"Ваши таблетки от шизы", - говорится в подписи на изображении, на котором одетый в костюм официанта пингвин преподносит на тарелке упаковку медикаментов.

Таким образом МВБ отреагировало на критику левых активистов, которые обратили внимание на размещенный под микрофоном выступавшего министра внутренней безопасности Кристи Ноэм слоган. Он гласил "За одного из наших - все ваши", призывая к ответной реакции правоохранителей на насилие со стороны нелегальных мигрантов и радикальных активистов. В соцсетях левые стали сравнивать этот слоган с аналогичными фразами, использовавшимися СС в рамках карательных операций против гражданского населения в ходе Второй мировой войны.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Хозяин Белого дома также неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации, отметив, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.