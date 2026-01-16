США и Мексика договорились усилить борьбу с наркокартелями и контрабандой

Борьба за сокращение контрабанды фентанила, других наркотиков и оружия через границу - это неотложная задача, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Томми Пигот

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Мексика договорились усилить совместную борьбу с контрабандой наркотиков и причастных к ней организованных преступных группировок. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Томми Пигот по итогам переговоров американского госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел Мексики Хуана Рамона де ла Фуэнте.

"Госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел Мексики Хуаном Рамоном де ла Фуэнте. Оба были предельно ясны: общие угрозы требуют более решительной кооперации и результатов. Раскрытие наркотеррористических сетей, борьба за значительное сокращение контрабанды фентанила, других наркотиков и оружия через нашу общую границу - это неотложная задача, которая требует немедленных конкретных действий", - написал Пигот в X.

Ранее в интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил о переходе к наземным операциям против наркокартелей в Латинской Америке. Он указал, что картели, по его мнению, фактически управляют Мексикой. Он также не исключил возможность нанесения США ударов по объектам наркокартелей в Мексике.