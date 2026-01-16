Польша выйдет из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин 20 февраля

Страна сообщила о таком намерении в марте 2025 года

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Польша официально выйдет из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин 20 февраля. Об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"Польша выходит из Оттавской конвенции 20 февраля и в связи с этим сможет взять на вооружение и производить противопехотные мины", - рассказал Томчик.

О намерении выйти из Оттавской конвенции Польша объявила вместе со странами Балтии и Финляндией в марте 2025 года. В июле того же года бывший на тот момент президентом Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о выходе страны из конвенции.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения боевых действий.