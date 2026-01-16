Politico: ЕС боится противостоять Трампу в Гренландии

По данным издания, основная причина, по которой Евросоюз "воздерживается от агрессивной риторики", - поддержка США в вопросе надежных гарантий безопасности для Украины

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Европейские страны не решаются открыто противостоять претензиям президента США Дональда Трампа на Гренландию из-за роли, которую Вашингтон играет в гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, основная причина, по которой Европа "воздерживается от агрессивной риторики", - поддержка со стороны Трампа в вопросе надежных гарантий безопасности для Украины при заключении любого мирного соглашения с Россией. В целом, как отметили европейские дипломаты, многие из них "не могут представить мир, в котором США захватывают Гренландию силой". "Может быть, мы выдаем желаемое за действительное. Так что мы должны быть к этому готовы", - пояснил один из них.

Дипломаты рассказали, что в Европе ведется дискуссия о возможном ответе Вашингтону в Гренландии. Среди рассматриваемых вариантов реагирования - тактика затягивания, лоббирование европейской точки зрения в кругах Республиканской партии, отправка на остров европейских войск, а также информационная кампания в США. Наиболее радикальным вариантом видится прекращение поддержки американского военного присутствия в Гренландии, в том числе передача контроля над военными базами США на острове Европе. "Ведутся дискуссии о том, как мы могли бы оказать воздействие и сказать: "Эй, вы нуждаетесь в нас, и если вы так поступите, то мы ответим определенным образом. Но в то же время никто не хочет открыто об этом говорить", - сказал Politico неназванный дипломат.

Кроме того, Европа, по словам чиновников, пока морально не готова к витку эскалации, которую может вызвать ее ответ на возможные действия США в Гренландии.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.