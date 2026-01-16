Axios: Израиль в диалоге с США не настаивает на ударе по Ирану

Портал также отмечает, что израильские власти в полной мере не готовы к защите от ударов извне по собственной территории

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Justin Sullivan/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Руководство Израиля в диалоге с Вашингтоном не настаивает на возможном нанесении США удара по территории Ирана и старается не оказывать давления на Белый дом в этом вопросе. Об этом со ссылкой на американские источники сообщил портал Axios.

"[Они сказали, что] мы будем следовать вашим указаниям, на нанесении удара мы не настаиваем", - сказал один из американских чиновников.

По данным Axios, США находятся в тесном контакте с Израилем и активно консультируются по поводу возможных шагов, которые Вашингтон может предпринять в отношении Ирана. При этом, как указали чиновники, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно создает впечатление в глазах президента США Дональда Трампа, что он не оказывает давление на Вашингтон и не стремится к силовому сценарию, несмотря на собственную позицию.

"Биби (Нетаньяху - прим. ТАСС) не говорил Трампу не делать этого, но и не подталкивает его к такому шагу", - отметил другой американский чиновник.

В то же время Нетаньяху осознает, что в случае эскалации ситуации территория Израиля также может пострадать. Как отметили источники портала, израильские власти сейчас в полной мере не готовы к защите от ударов извне по собственной территории.

Ранее агентство AFP сообщало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман "приложили значительные дипломатические усилия", чтобы убедить Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану "шанс показать добрые намерения". В то же время, как указывала газета The Wall Street Journal, США могут задействовать крылатые ракеты Tomahawk, размещенные на находящихся на Ближнем Востоке американских эсминцах, для нанесения ударов по Ирану. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер также сообщила, что США уже направили на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря, которая прибудет в регион в течение недели.

Обострение в Иране

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.