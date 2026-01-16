Экс-премьер Молдавии Кику: Санду отвлекает внимание от кризиса темой Румынии

Ион Кику напомнил, что в сентябре 2025 года идею объединения стран поддерживали "считаные единицы"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Тема вхождения Молдавии в состав Румынии используется президентом Майей Санду для отвлечения внимания граждан от экономического кризиса, считает глава Партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кику.

"Эта темы была выброшена, чтобы отвлечь общественное внимание от реальных проблем: от проблем фермеров, от проблем производителей, от счета на отопление на 5 300 леев (€270) за 66 кв. м - и это только за отопление. <…> Они управляют этим государством уже не первый год. И если президент пришла к выводу, что Республика Молдова - маленькая страна и не может выдерживать вызовы, было бы хорошо ей взять на себя ответственность за ситуацию, к которой мы пришли", - сказал Кику в эфире TV 8.

Политик напомнил, что перед парламентскими выборами в сентябре 2025 года журналисты опрашивали депутатов парламента и политиков, задавая им вопрос об объединении. "Всего несколько месяцев назад эту идею поддержали считаные единицы. И вот такая метаморфоза сейчас произошла", - обратил внимание бывший премьер. "Никакого референдума не будет. Они его не инициируют. Потому что они уже думают о следующих выборах через год с небольшим. И они не проведут ни одной реформы, даже административной, потому что держатся за власть", - выразил уверенность Кику.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией, объяснив свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение. В Молдавии ряд политических партий долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. При этом они выступают инициаторами борьбы с советскими памятниками, предлагают выйти из СНГ. Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживают почти 68% населения.