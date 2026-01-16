Politico: британские морпехи в Норвегии проводят учения на случай конфликта с РФ

По данным газеты, весной 2026 года численность личного состава на базе Camp Viking достигнет 1,5 тыс. военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Британские морские пехотинцы, дислоцированные на базе Camp Viking в Норвегии, отрабатывают боевые действия в экстремальных погодных условиях на случай активации статьи 5 НАТО о коллективной обороне и возможного вооруженного конфликта с Россией. Об этом пишет газета Politico.

По ее информации, весной 2026 года численность личного состава на базе достигнет 1,5 тыс. военнослужащих. А к 2027 году она будет увеличена до 2 тыс. человек. Как заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер в интервью Politico, Лондон "фактически удвоит" численность своей королевской морской пехоты в Норвегии в течение трех лет.

Отмечается, что о создании арктической базы в Норвегии Великобритания объявила в 2023 году.

17 декабря, выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, российский президент Владимир Путин заявил, что политики в Европе "повышают градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с Россией. Утверждения о возможном нападении России на Европу, по его словам, являются "ложью и бредом".