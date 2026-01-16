МО Польши: "антидроновый щит" на восточной границе будет готов в течение двух лет

Варшава представит проект San в ближайшие недели, отметил замглавы польского военного ведомства Цезарий Томчик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Польша завершит создание системы противодействия БПЛА на восточной границе в течение двух лет. Об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"Сколько времени займет создание национальной системы противодействия беспилотникам? Проект San и польский антидроновый щит в рамках "Восточного щита" достигнут предварительной готовности через 6 месяцев. Вся система будет готова через 24 месяца", - сказал Томчик.

По его словам, Варшава представит проект "антидронового щита" San в ближайшие недели. Томчик назвал эту программу самой крупной и современной в Европе.

В ноябре 2025 года Томчик заявил, что Варшава работает над созданием своей "стены дронов" параллельно с аналогичным проектом, который договорились реализовывать Германия, Польша, Финляндия и страны Балтии.