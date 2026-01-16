Во Франции предупредили США о "пересечении красных линий" при захвате Гренландии

Министр финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что решение поставит под угрозу экономические отношения Вашингтона и Брюсселя

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Любая попытка захвата Гренландии Соединенными Штатами будет для ЕС "пересечением красной линии" и поставит под угрозу экономическое сотрудничество Брюсселя и Вашингтона. Такое мнение высказал министр финансов Франции Ролан Лескюр в интервью газете Financial Times (FT).

"Гренландия - это суверенная часть суверенной страны, которая является частью ЕС. С этим не следует шутить", - добавил он. Министр подчеркнул, что уже предупредил о негативных последствиях возможного решения США своего американского коллегу Скотта Бессента.

Лескюр отметил, что если США введут санкции против ЕС на фоне возможного захвата острова, то Евросоюзу придется приспособиться. "Я не буду заходить так далеко. Но очевидно, что если это произойдет, мы окажемся в совершенно новом мире и будем вынуждены адаптироваться", - сказал он. Лескюр определил сложившуюся ситуацию как "парадокс" в поведении США, выступающих то как союзник Брюсселя, то как непредсказуемый оппонент. Вместе с этим политик отметил необходимость продолжать диалог с Вашингтоном по вопросам, представляющим общий интерес, например снижение зависимости от Китая в поставках редкоземельных металлов.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.