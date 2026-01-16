DM: мать дочери Хантера Байдена просит задержать его за неуплату алиментов

Лунден Робертс также требует пересмотреть размер ежемесячных алиментов, поскольку семья Байден, по ее мнению, ведет расточительный образ жизни, пишет издание

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Мать девочки, отцом которой является сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден, обратилась в суд с просьбой задержать его за невыполнение соглашения об алиментах. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на документ в распоряжении.

В 2023 году Лунден Робертс урегулировала свои претензии к Хантеру Байдену по поводу якобы неуплаченных алиментов на миллионы долларов. Однако теперь Робертс утверждает, что сын экс-президента не выполнил своих обязательств. Она обратилась к судье с просьбой "поместить его в следственный изолятор".

Она также требует пересмотреть размер ежемесячных алиментов, поскольку семья Байден, по ее мнению, ведет расточительный образ жизни. И ее дочь Нэви имеет право "получать такую же [финансовую] поддержку", как и остальные члены семьи.

Нэви - внебрачная дочь 52-летнего Хантера Байдена от Робертс, работавшей в стриптиз-клубе, который часто посещал сын бывшего американского лидера. Сначала Хантер Байден отрицал факт отцовства, однако после проведенного в 2020 году анализа ДНК был вынужден согласиться с доводами женщины.