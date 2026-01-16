DM: мать дочери Хантера Байдена просит задержать его за неуплату алиментов
ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Мать девочки, отцом которой является сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден, обратилась в суд с просьбой задержать его за невыполнение соглашения об алиментах. Об этом сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на документ в распоряжении.
В 2023 году Лунден Робертс урегулировала свои претензии к Хантеру Байдену по поводу якобы неуплаченных алиментов на миллионы долларов. Однако теперь Робертс утверждает, что сын экс-президента не выполнил своих обязательств. Она обратилась к судье с просьбой "поместить его в следственный изолятор".
Она также требует пересмотреть размер ежемесячных алиментов, поскольку семья Байден, по ее мнению, ведет расточительный образ жизни. И ее дочь Нэви имеет право "получать такую же [финансовую] поддержку", как и остальные члены семьи.
Нэви - внебрачная дочь 52-летнего Хантера Байдена от Робертс, работавшей в стриптиз-клубе, который часто посещал сын бывшего американского лидера. Сначала Хантер Байден отрицал факт отцовства, однако после проведенного в 2020 году анализа ДНК был вынужден согласиться с доводами женщины.