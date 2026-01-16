В Совбезе Белоруссии надеются, что "Орешник" никогда не пригодится

Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство в республике в конце декабря 2025 года

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович выразил надежду, что ракетный комплекс "Орешник" никогда не пригодится. Об этом сообщило агентство БелТА.

В конце декабря 2025 года в Минобороны России сообщили, что ракетный комплекс "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

"Главное, что мы уверены в том, что у нас есть это оружие. И, конечно, надеемся, что оно никогда не пригодится. Это оружие сдерживания, защиты нашей страны. Все, что нужно, все, что было определено президентами двух стран, выполнено и действует. А то, что говорят наши оппоненты, наши соседи. Говорить и делать выводы - это их право, - прокомментировал Вольфович утверждения из-за рубежа о том, что в республике нет ракетного комплекса "Орешник". - Хорошо, что они не видят этого "Орешника". И правильно, что они его не видят".

Госсекретарь Совбеза обратил внимание, что недавно было второе эффективное применение Россией ракетного комплекса. Как подчеркнул Вольфович, "Орешник", тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории республики, нужен только для защиты Белоруссии.