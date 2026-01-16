Филиппо: фон дер Ляйен словами о соглашении с MERCOSUR плюнула в лицо французам

Председатель французской партии "Патриоты" раскритиковал слова председателя ЕК о намерении заключить торговую сделку с Южноамериканским общим рынком

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко раскритиковал слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о намерении заключить торговую сделку с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR).

"Урсула фон дер Ляйен только что плюнула в лицо французам и фермерам", - написал Филиппо в X.

Во Франции с начала месяца проходят массовые демонстрации аграриев. Они выступают против соглашения о свободной торговле с MERCOSUR, которое, по их словам, еще больше ухудшит положение европейских фермеров и создаст неравные условия для конкуренции с импортными товарами.