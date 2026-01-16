Эксперт Шлыков отметил роль России в наращивании Турцией автономии

В частности, речь идет о военно-политической сфере, уточнил руководитель программы востоковедных исследований ИМИ МГИМО МИД РФ

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Россия играет важную роль в наращивании Турцией стратегической автономии. Такое мнение выразил руководитель программы востоковедных исследований ИМИ МГИМО МИД России, доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Шлыков.

"Для Турции Россия - это важнейший ресурс стратегической автономии, наращивания стратегической автономии", - сказал он в ходе презентации новой записки "Турция в контексте трансформации системы международных отношений и новой геополитики Евразии" международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы это видим по целому ряду направлений: и в военно-политической сфере - С-400, и в энергетической сфере - турецкий хаб, "Турецкий поток", и в культурно-дипломатической сфере, потому что мы поддерживаем стремление [Турции] <...> к участию в незападных институтах и по линии ШОС, в частности, и по линии БРИКС, БРИКС+. Россия для Турции в той дискуссии, которую мы сегодня ведем, - это важнейший ресурс наращивания стратегической автономии", - пояснил аналитик.