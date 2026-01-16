МО КНР: ликвидация сил "независимости Тайваня" не составит проблем для Пекина

Официальный представитель ведомства Чжан Сяоган отметил, что Китаю доступны как опции любые меры, "способные жестко наказать раскольников"

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая полностью контролирует ситуацию вокруг Тайваня, а борьба с сепаратистами не составит для нее труда. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

"Мы расправимся с вооруженными силами "независимости Тайваня" без малейших проблем. Любые меры, способные жестко наказать раскольников, - для нас доступны как опции", - подчеркнул Чжан Сяоган.

Официальный представитель прокомментировал "опасения на Тайване по поводу того, что материковый Китай может последовать примеру США, которые напали на Венесуэлу". По его словам, Пекин намерен противодействовать сепаратистам "подобно тому, как отлавливают черепах в банке (с легкостью - прим. ТАСС)".

Как уточнил Чжан Сяоган, тайваньский вопрос - исключительно внутреннее дело Китая. "То, какое решение будет принято, зависит от китайского народа. Внешние силы не имеют права вмешиваться", - добавил он.

Представитель ведомства также упомянул опросы населения, согласно которым более 60% жителей острова не хотят войны. Это доказывает, что администрация Лай Циндэ идет против воли народа и в итоге будет "выброшена на свалку истории", заключил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.