Тимошенко назвала фашистским режим Зеленского

Лидер партии "Батькивщина" отвергла обвинения в свой адрес и назвала их политическим заказом

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Brendan Hoffman/ Getty Images

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала фашистским правящий на Украине режим, во главе которого стоит Владимир Зеленский.

"Меня хотят выгнать из страны. Меня три раза выпускали и говорили не возвращаться <...> Но я буду здесь, я никуда не уеду. И я хочу, чтобы знали все и в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС), и те, кто дает им указания, что я будут тут, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима", - сказала она на заседании суда по избранию ей меры пресечения в деле о подкупе депутатов. Трансляцию заседания суда ведет телеканал ТСН.

Тимошенко вновь отвергла обвинения в свой адрес и назвала их политическим заказом.

Обвинение требует избрать Тимошенко в качестве меры пресечения залог в размере 50 млн гривен (около $1,1 млн).

Дело Тимошенко

14 января украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.