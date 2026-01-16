В Армении заявили, что "маршрут Трампа" укрепит безопасность в регионе

Спикер парламента республики Ален Симонян отметил, что не только у Азербайджана не будет проблем с перевозкой товаров из одной области в другую

ЕРЕВАН, 16 января. /ТАСС/. Армения ожидает, что "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) посодействует обеспечению безопасности в регионе, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян на брифинге.

"Подписанное сегодня на 49 лет соглашение (рамочное соглашение по TRIPP - прим. ТАСС) означает, что минимум на 49 лет США в какой-то степени, довольно большой, также принесли безопасность на границы и территорию Армении. TRIPP - это еще и система безопасности", - считает спикер.

По его словам, не только у Азербайджана не будет проблем с перевозкой товаров из одной области в другую, но и у США здесь появились интересы, такие же, как и у других партнеров Еревана - ЕС, России, Ирана.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и о создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

14 января было подписано рамочное соглашение между Арменией и США по реализации проекта, распределяющее обязанности, выгоды и доли участвующих сторон.