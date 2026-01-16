Axios: глава "Моссада" проведет переговоры по Ирану с Уиткоффом в Майами

Издание отмечает, что пока неизвестно, запланирована ли у Давида Барнеа встреча с президентом США Дональдом Трампом

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа проведет в Майами (штат Флорида) переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, Барнеа прибыл в Майами в пятницу в рамках двусторонних консультаций США и Израиля по вопросу антиправительственных протестов в Иране и возможного удара Вашингтона по исламской республике. Портал отмечает, что пока неизвестно, запланирована ли у него встреча с президентом США Дональдом Трампом. По данным Axios, поездка состоялась после разговора Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором израильский премьер попросил американского лидера отложить удар по Ирану, чтобы Израиль мог подготовиться к возможным ответным мерам со стороны Тегерана.

Ранее Agence France-Presse сообщало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман "приложили значительные дипломатические усилия", чтобы убедить Трампа не атаковать Иран и дать Тегерану "шанс показать добрые намерения". В то же время, как указывала газета The Wall Street Journal, США могут задействовать крылатые ракеты Tomahawk, размещенные на находящихся на Ближнем Востоке американских эсминцах, для нанесения ударов по Ирану. Журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер также сообщила, что США уже направили на Ближний Восток авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря, которая прибудет в регион в течение недели.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.