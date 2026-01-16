ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Иск Банка России к Euroclear
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп 17 января примет Фицо в Мар-а-Лаго

По информации Bloomberg, премьер-министр Словакии планирует обсудить планы строительства новой атомной электростанции
Редакция сайта ТАСС
10:56

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет 17 января встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

По информации агентства Bloomberg, Фицо планирует обсудить планы строительства новой атомной электростанции. Оцениваемый в более чем $17,4 млрд контракт может быть заключен с американской компанией Westinghouse уже в 2027 году. 

СШАСловакияФицо, РобертТрамп, Дональд