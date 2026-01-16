Венгрия предупредила страны ЕС, что не потерпит критики в связи с выборами

Глава венгерского МИД Петер Сийярто пригласил иностранных дипломатов на консультации, чтобы предостеречь их от неприемлемых действий

БУДАПЕШТ, 16 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии жестко предупредило европейских союзников, что не потерпит никакой критики в свой адрес по поводу предстоящих 12 апреля парламентских выборов. Как заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, такая критика уже начала раздаваться в связи с ожидаемым поражением оппозиции, которой пытается оказывать поддержку Брюссель.

"Мы не потерпим никакой критики или комментариев по поводу выборов в Венгрии", - сказал глава МИД перед встречей с послами стран Евросоюза в Будапеште. По его словам, он пригласил иностранных дипломатов на консультации, чтобы предостеречь их от неприемлемых действий и напомнить об их прямых обязанностях.

В видеообращении на телеканале М1 Сийярто отметил, что из-за ожидаемого поражения оппозиционной партии "Тиса" уже "начались разговоры о манипуляциях" на выборах, предпринимаются попытки "дискредитировать избирательную систему" Венгрии. "Мы с этим не согласны. Мы не привыкли критиковать избирательные системы других стран, поэтому ожидаем, что к нашей системе также будут относиться с уважением", - подчеркнул министр.

"Я дам понять послам, что если они будут говорить, рассуждать, комментировать и критиковать венгерский избирательный процесс, то в дальнейшем у них будут очень трудные времена в ходе их работы в Будапеште. Совершенно очевидно, что в будущем они не смогут встретиться ни с кем из руководителей государства и не увидят никого выше уровня заместителя начальника управления", - предупредил глава МИД.

По его словам, Венгрия ожидает уважения к своему суверенитету и рассчитывает, что "ни один посол, работающий в Будапеште, не будет рассуждать, выступать, критиковать или комментировать венгерские выборы".