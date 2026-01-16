Британия выделила $27 млн на срочный ремонт энергетических объектов Украины

В МИД королевства отметили, что общий объем средств, выделенных Лондоном для поддержки энергетической системы республики с 2022 года, достиг £470 млн

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Великобритания направит £20 млн ($27 млн) на ремонт объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в МИД королевства.

"Это финансирование обеспечит жизненно важную экстренную поддержку для ремонта, восстановления, защиты и обеспечения выработки энергии по всей стране, позволяя сохранять подачу электроэнергии и отопления в домах, больницах и школах в суровых зимних условиях", - говорится в сообщении, распространенном МИД Соединенного Королевства.

В МИД заметили, что с учетом объявленной суммы общий объем средств, выделенных Лондоном для поддержки энергетической системы Украины с 2022 года, достиг £470 млн ($630 млн).

Как сообщил 16 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, страна лишилась "тысяч мегаватт генерации" электроэнергии с февраля 2022 года. Он добавил, что за это время повреждения получили все электростанции страны. Шмыгаль указал, что ситуация остается крайне сложной, в связи с чем был введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

Точные объемы потерь генерации он не назвал, но ранее украинские и западные СМИ сообщали, что из примерно 56 ГВт генерации, которыми располагала Украина до февраля 2022 года, сейчас остается не более 15 ГВт. Для прохождения зимы, в зависимости от температуры, необходимо 15-18 ГВт. Киеву необходимо около 2 ГВт, при этом, по данным СМИ, в настоящее время не работают ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 - две основные снабжающие город электростанции общей мощностью около 1,4 ГВт.