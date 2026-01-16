FT: США и Иран провели прямые контакты для деэскалации на Ближнем Востоке

По данным газеты, Тегеран заверил Вашингтон, что не будет казнить участников беспорядков

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа провели прямые контакты с властями Ирана для деэскалации напряженности в Персидском заливе. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, близкие к правительствам стран региона.

По ее информации, коммуникация между Вашингтоном и Тегераном позволила иранским властям заверить Трампа в том, что Иран не будет казнить участников беспорядков. Издание добавило, что в ближайшие дни возможны новые контакты между сторонами. FT подчеркнула, что диалог мог быть организован с помощью третьих государств, таких как Россия или Оман.

Газета отметила, что Египет, Катар, Оман, Саудовская Аравия и Турция призывали Белый дом воздержаться от ударов по Ирану, поскольку подобное развитие событий могло бы нанести ущерб иранским соседям и привести к росту мировых цен на нефть и газ. "На данный момент напряженность была снижена, - заявил FT чиновник одной из арабских стран. - США дают время для переговоров с Ираном, чтобы посмотреть, как события будут развиваться дальше".

29 декабря в Иране начались волнения после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.