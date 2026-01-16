Умеров, Буданов и Арахамия отправились на переговоры в США

Встречи пройдут в ближайшие дни, сообщил Владимир Зеленский

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия будут представлять Киев на предстоящем в ближайшие дни очередном раунде переговоров с американской стороной. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"На днях запланированы встречи наших представителей. Украинская делегация - Рустем Умеров, Кирилл Буданов и Давид Арахамия - сейчас на пути в Соединенные Штаты", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее о предстоящих в ближайшее время переговорах сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, однако уровень и состав делегации не объявлялся.