Кубинский военный поразил американский вертолет в ходе операции США в Каракасе

Президент Кубы Мигель Диас-Канель отметил, что военные республики оказали яростное сопротивление при превосходстве противника в силах и огневой мощи

ГАВАНА, 16 января. /ТАСС/. Кубинский подполковник Хорхе Маркес поразил американский вертолет в ходе боестолкновения в Каракасе во время агрессии США против Венесуэлы. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая в ходе "Марша сражающегося народа" в память о погибших в результате американской операции в Венесуэле кубинских военнослужащих.

"Подполковник Хорхе Маркес поразил вертолет и, кто знает, скольких членов его экипажа, продолжая вести огонь, несмотря на ранение в ногу и сильное кровотечение. Мужество - вот слово, которым все описывают это столкновение", - заявил глава государства с антиимпериалистической трибуны в Гаване, расположенной напротив посольства США. Трансляция мероприятия велась по местному телевидению.

"Называют также полковника Эванхелио Родригеса Родригеса, который возглавил попытку спасения первых павших, пока его не поразил вражеский дрон. "Меня ранили. Да здравствует Куба!" - были его последние слова", - отметил Диас-Канель.

Глава государства подчеркнул, что кубинские военнослужащие оказали яростное сопротивление при превосходстве противника в силах и огневой мощи. Президент отметил, что американские чиновники "с трудно скрываемым восхищением признали храбрость" этих военных.

"Как бы ни пытались превозносить своих солдат в касках и бронежилетах, с приборами ночного видения, под прикрытием самолетов, вертолетов и роев дронов, в условиях преднамеренных отключений электроэнергии, штурм террористов "Дельта" не стал той "легкой прогулкой", которую они пытаются продать миру", - добавил кубинский лидер.

Операция США

Президент США Дональд Трамп объявил 3 января о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Трамп заявлял, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя США.

В четверг останки 32 кубинских военных, погибших в ходе операции США в Венесуэле, были доставлены на остров. Церемония прощания, которую возглавил лидер кубинской революции Рауль Кастро, прошла в столичном аэропорту имени Хосе Марти. Траурные мероприятия продолжаются в Гаване, а затем пройдут в других провинциях и муниципалитетах страны.