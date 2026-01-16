На Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве

При получении гражданства другой страны ранее для украинцев был обязателен выход из украинского

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Закон, вводящий институт множественного гражданства (подданства), вступил в силу на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.

Этим законом Украина признает двойное гражданство с рядом стран, в частности, двойное гражданство разрешается, если гражданин Украины получает гражданство США, Канады, Германии, Польши и Чехии, а также если иностранец из указанных стран получает украинское гражданство.

Ранее при получении гражданства другой страны для украинцев был обязателен выход из гражданства Украины. Одновременно в законе прописана невозможность множественного гражданства с Россией, а также "со странами, не признающими территориальную целостность Украины".

Власти Украины утверждают, что цель инициативы - актуализация положений законодательства в том, что касается оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. Это коснется как проживающих за границей украинцев, так и воюющих в составе украинских вооруженных формирований иностранцев и членов их семей - такие наемники смогут претендовать на гражданство уже после года службы по контракту в ВСУ во время военного положения. При этом ряд местных экспертов отмечали, что закон несет риск злоупотребления заложенным в нем механизмом лишения украинского гражданства, который из-за слишком размытых формулировок может быть использован против политических оппонентов.