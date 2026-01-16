Премьер Молдавии вслед за президентом поддержал идею слияния страны с Румынией

Глава государства Майя Санду ранее высказалась за объединение с республикой, обосновав это необходимостью "противостоять России"

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Премьер Молдавии Александр Мунтяну вслед за президентом Майей Санду заявил, что проголосовал бы за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу.

"Как гражданин Александр Мунтяну я бы проголосовал за объединение с Румынией. Но как премьер-министр Молдавии я обязан выполнить волю большинства граждан нашей страны, которые уже трижды проголосовали за то, что наша стратегическая цель - интеграция в Европейский союз. Я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы добиться этой цели" - сказал премьер в интервью молдавскому изданию Observatorul de Nord.

На прошлой неделе Санду также высказалась за объединение с Румынией, обосновав это необходимостью "противостоять России". При этом она признала, что в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, зато большинство граждан, по ее мнению, поддерживает вступление в ЕС, поэтому она считает "более реалистичным этот путь".

В Молдавии действует несколько партий, выступающих за объединение с Румынией. "Унионисты" (так в Молдавии называют сторонников этой идеи) ежегодно проводят мероприятия, на которых отмечают годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул Цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния передала эту территорию СССР. В настоящее время земли исторической Бессарабии входят в состав Молдавии, а также Одесской и Черновицкой областей Украины. До сих пор в Молдавии не стихают споры, как трактовать события тех лет: одни предлагают считать оккупантом бывший СССР, другие - Румынию.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает большинство населения. Правительство Молдавии, где, по опросам, объединение с Румынией поддерживает лишь около трети жителей, никак не реагирует на призывы, раздающиеся в Бухаресте и унионистских молдавских партиях.