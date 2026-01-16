Шейнбаум призвала США активнее выполнять свою часть работы в борьбе с наркотрафиком

Эту проблему невозможно решить только на мексиканской территории, указала президент Мексики

МЕХИКО, 16 января. /ТАСС/. Проблему наркотрафика невозможно решить только на территории Мексики, США должны выполнить свою часть работы в этом вопросе, включая снижение потребления наркотиков и пресечение незаконного оборота оружия. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

"Они тоже должны делать свою часть: сокращать трафик оружия из США в Мексику, проводить интенсивные кампании по снижению потребления наркотиков и развивать образовательные программы", - подчеркнула глава государства.

Она отметила, что проблему наркотрафика невозможно решить только на мексиканской территории. "Нельзя думать, что этот вопрос можно решить только по эту сторону границы. По другую сторону также должна быть проделана своя часть работы", - указала Шейнбаум.

Президент добавила, что кризис потребления наркотиков в США должен рассматриваться с позиции общественного здравоохранения. "Этот кризис должен решаться через кампании, образование и меры общественного здравоохранения, потому что потребление происходит там", - заявила она.

Шейнбаум также подчеркнула необходимость совместных усилий в борьбе с отмыванием денег и распространением наркотиков. "Продвижение вперед возможно только при совместной работе, взаимном уважении и разделенной ответственности", - отметила президент.

В четверг Госдепартамент по итогам телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с мексиканским коллегой Хуаном Рамоном де ла Фуэнте выразил недовольство медленными темпами прогресса в решении проблем безопасности на границе двух стран, а также отметил, что взаимодействие с Мексикой потребует "конкретных, поддающихся проверке результатов, чтобы разрушить наркотеррористические сети и привести к фактическому сокращению оборота незаконной торговли фентанилом для защиты общества по обе стороны границы".