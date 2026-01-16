Лидер АдГ поставила под вопрос поддержку Киева из-за дела о подрыве "Северных потоков"

Журнал Der Spiegel 15 января сообщил, что Федеральный верховный суд ФРГ полагает, что взрывы на "Северных потоках" "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства"

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что возможная причастность Украины к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" должна иметь последствия и ставит под сомнение дальнейшую поддержку Киева со стороны ФРГ.

"Федеральный верховный суд подтвердил подозрения, что "Северные потоки" были взорваны Украиной", - написала она в X. "Эта прямая атака на энергоснабжение Германии должна иметь последствия! Мы не можем поддерживать того, кто на нас нападает", - подчеркнула Вайдель.

15 января журнал Der Spiegel сообщил, что Федеральный верховный суд ФРГ полагает, что взрывы на "Северных потоках" "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства". Подобные выводы, как отмечало издание, содержатся в постановлении Федерального верховного суда Германии от 10 декабря. Из документа становится ясно, что суд имеет в виду Украину, указывал журнал. Постановление вынесено в ответ на апелляцию, поданную защитой подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" гражданина Украины Сергея К., который находится под стражей в Германии после задержания в Италии в прошлом году.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.