Глава МО Израиля подтвердил, что военные продолжают сносить здания в Газе

Исраэль Кац напомнил, что власти Израиля ранее объявили своей целью уничтожение подземных сооружений радикалов в Газе "до последнего туннеля"

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что военные продолжают разрушать застройку в секторе Газа, несмотря на действующий в анклаве режим прекращения огня. По его словам, это делается в рамках мер по уничтожению подземных туннелей, которыми пользуются вооруженные палестинские радикалы.

"Американская газета The New York Times на этой неделе утверждала, что спутниковые снимки показывают, что Израиль продолжает разрушать Газу, и что с момента вступления в силу режима прекращения огня два месяца назад Израиль разрушил более 2 500 зданий в Газе на территориях, находящихся под его контролем. Они утверждали, что с момента прекращения огня был разрушен район Эш-Шуджаия, были уничтожены целые комплексы зданий, а также теплицы и сельскохозяйственные угодья. Я хвалю военнослужащих Армии обороны Израиля за их действия", - написал министр в X.

Кац напомнил, что власти Израиля ранее объявили своей целью уничтожение подземных сооружений радикалов в Газе "до последнего туннеля". "Именно это мы и имели в виду - разрушить смертоносную подземную террористическую инфраструктуру, которую ХАМАС построил под домами жителей Газы и всеми зданиями над ними, чтобы устранить угрозы для жителей Негева и Государства Израиль. Это то, что мы сделали, и это то, что мы будем делать. Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля перед лицом угроз ближних и дальних", - утверждал он.

В упомянутой министром публикации также говорилось о том, что Израиль по условиям заключенного соглашения отвел войска за определенную границу в секторе Газа, но при этом сохранил контроль примерно над половиной территории анклава. Большинство зданий и инфраструктурных объектов, в том числе туннелей, были разрушены в контролируемых Израилем районах. При этом десятки строений израильские военные уничтожили за пределами разграничительной линии в зоне контроля ХАМАС.

Как отмечала газета, на снимках одного из районов анклава несколько месяцев назад еще были видны группы неповрежденных зданий. Теперь этот район, по словам журналистов издания, "выглядит как пустырь". Во всех районах восточной части Газы, которые контролирует Израиль, были уничтожены целые кварталы, а также сельскохозяйственные угодья и теплицы, говорится в публикации.

Прекращение огня в Газе

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".