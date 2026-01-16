Telegraph: Британия готовится ввести запрет на соцсети для лиц до 16 лет

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании готово запретить доступ к соцсетям лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По ее информации, премьер-министр Кир Стармер, который ранее скептически высказывался по поводу подобного запрета, изменил свою точку зрения. Это означает, что депутаты возглавляемой им Лейбористской партии не станут блокировать инициативу оппозиционной Консервативной партии. Тори внесли поправку к закону о детском благополучии и школах, подразумевающую подобный запрет по аналогии с ограничениями, вступившими в прошлом году в силу в Австралии. Голосование в Палате общин британского парламента по этой теме запланировано на следующую неделю.

"Это очевидно стало важной темой для канцелярии премьер-министра, - приводит издание слова политического эксперта, близкого к Даунинг-стрит, 10. - Если провести свободное голосование по этому вопросу, 70% депутатов поддержали бы эту меру. Это было бы очень популярно у избирателей", - сказал он.

Закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет, вступил в силу в Австралии 10 декабря 2025 года. Запрет коснулся Facebook, Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Согласно новому законодательству, вся ответственность за его нарушение возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($32,9 млн), если они не предпримут все возможные меры для деактивации учетных записей несовершеннолетних. С того момента власти Австралии деактивировали не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков.