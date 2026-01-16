МИД Украины: Берлин выделил Киеву €60 млн

По словам главы украинского дипведомства Андрея Сибиги, средства пойдут "на укрепление системы теплоснабжения и отопления"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украина получит от Германии €60 млн на энергетику. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Я высоко ценю дополнительный пакет из €60 млн для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Йоханн Вадефуль", - приводятся слова министра в Telegram-канале МИД Украины.

По словам Сибиги, средства пойдут "на укрепление системы теплоснабжения и отопления".

15 декабря 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что ФРГ с февраля 2022 года потратила на военную поддержку Украины €40 млрд и еще €36 млрд - на гражданскую помощь. Он пообещал, что в 2026 году Берлин выделит на военную поддержку Киева еще более €11 млрд.