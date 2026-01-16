США ввели санкции против нескольких лиц, включая россиянина

Рестрикции ввели за связи с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах", пояснили власти Соединенных Штатов

© Samuel Corum/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Власти США заявили, что ввели санкции в отношении 10 юридических и 11 физических лиц, включая гражданина России, за связи с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы).

В заявлении Минфина США говорится, что рестрикции вводятся в отношении "21 физического и юридического лица", а также 1 судна. Упомянутые лица, как утверждает американская сторона, "перевозили нефтепродукты, закупали вооружения и оборудование двойного назначения, а также оказывали финансовые услуги" в интересах движения "Ансар Аллах". США считают его террористическим.

В санкционные списки, в частности, внесен гражданин России Александр Пшеничный. По версии Минфина США, он был капитаном судна Valente, которое якобы доставляло топливо в один из портов под контролем хуситов. Санкции введены также против граждан Сирии, Йемена, Пакистана, Индии и других стран.

В числе компаний, в отношении которых будут действовать рестрикции, Al Sharafi Oil Companies Services, Adeema Oil FZC, Alsaa Petroleum and Shipping FZC, New Ocean Trading FZE, Wadi Kabir Co. for Logistics Services и другие.