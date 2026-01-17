Родригес: Венесуэла будет защищать свои экономические права и развивать производство

Для этого в стране хотят создать специальный комитет, отметила уполномоченный президент

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 17 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о планах по защите экономических прав страны в мире и развитию национального производства.

"Мы хотим создать Национальный комитет по защите экономических прав Венесуэлы в мире, в котором будут представлены национальная исполнительная власть и частные секторы, такие как нефтяной, агропродовольственный, промышленный, торговый, коммунальный, банковский и нефтяной экспортный", - заявила Родригес на заседании совета по продуктивной экономике, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión.

Родригес указала на необходимость сосредоточиться на национальном производстве, "при котором государственный и частный секторы действуют согласованно, чтобы следовать курсу развития 14 двигателей экономики" и провести стратегическую замену импорта. Она подчеркнула, что доходы от продажи нефти, добыча которой достигла 1,2 млн баррелей в сутки, будут поступать через Центральный банк Венесуэлы в частные банки, что облегчит работу валютного рынка, и указала на необходимость эффективного управления валютой.

Уполномоченный президент отметила, что Венесуэла не боится налаживать экономические отношения с США. "Мы рассматриваем вопросы сотрудничества в области энергетики, торговли и экономики в различных аспектах, и эта двусторонняя экономическая повестка дня должна служить интересам венесуэльского народа", - подчеркнула Родригес.

Она подтвердила, что страна будет следовать программе экономического восстановления, процветания и роста президента Венесуэлы Николаса Мадуро от 2018 года.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД Боливарианской Республики назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.