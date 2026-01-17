Уполномоченный президент Венесуэлы изменила состав правительства

Делси Родригес назначила министром транспорта Анибаля Коронадо, министром информации и связи Мигеля Перес Пирела, министром промышленности и национальной торговли - Луиса Антонио Вильегаса

КАРАКАС, 17 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес 16 января произвела перестановки в составе правительства страны. Об этом Родригес сообщила в своем Telegram-канале.

Новым министром транспорта назначен Анибаль Коронадо, министром информации и связи стал писатель, философ Мигель Перес Пирела. На этом посту от сменил Фредди Ньяньеса, который стал министром экосоциализма.

Также было принято решение объединить министерства промышленности и национальной торговли. На новую должность министра промышленности и национальной торговли назначен Луис Антонио Вильегас.

Родригес выразила благодарность Рамону Веласкесу Арагуаяну, занимавшему должность министра транспорта и бывшему министру промышленности Алексу Саабу, который будет назначен на новую должность.

Уполномоченный президент проводит изменения в правительстве боливарианской республики после атаки США 3 января на гражданские и военные объекты в Венесуэле. В связи военной агрессией в стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы и операцию по захвату и вывозу из страны президента республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.