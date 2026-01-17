В Лондоне демонстранты вновь сорвали флаг с посольства Ирана

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Акция протеста, прошедшая в пятницу вечером у посольства Ирана в Лондоне, переросла в столкновение с полицией, несколько сотрудников правоохранительных органов ранены. Об этом информировали в столичной полиции, сообщив, что демонстрантам вновь удалось сорвать со здания флаг исламской республики.

"Несколько человек были задержаны по подозрению в нарушении общественного порядка с применением насилия", - сообщили в Скотленд-Ярде. По информации полиции, во время протестов один из демонстрантов "незаконно проник на частную собственность, забрался по балконам на крышу посольства и снял флаг". Его задержали за проникновение на территорию дипмиссии и нападение на полицейского. В общей сложности "несколько сотрудников полиции получили травмы", добавили в Скотленд-Ярде.

По информации врачей, всего в больницу были доставлены четыре человека.

10 января аналогичная акция уже прошла в этом же месте. Тогда неизвестный мужчина забрался на балкон здания посольства Ирана и сорвал флаг страны. На следующий день МИД Ирана вызвал посла Великобритании в Тегеране и выразил ему "решительный протест в связи с допущением осквернения флага Исламской Республики Иран".

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.