Буданов вместе с Арахамией и Умеровым прибыл на переговоры в США

Они планируют обсудить со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом детали мирного соглашения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что прибыл на переговоры в США с американской стороной вместе с секретарем Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым и главой парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давидом Арахамией.

"Прибыл в США. Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией у нас важный разговор с американскими партнерами относительно деталей мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом", - написал он в Telegram-канале.

Накануне посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщала, что новый раунд переговоров пройдет в городе Майями. По ее словам, будут обсуждаться соглашения о гарантиях безопасности и восстановлении на $800 млрд.