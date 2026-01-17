Al-Ikhbariya: Сирия разворачивает свои подразделения на востоке Алеппо

По данным телеканала, сирийская армия продолжает операции по зачистке после вывода сил СДС

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 17 января. /ТАСС/. Силы внутренней безопасности переходного правительства Сирии начали разворачивать свои подразделения в районе города Дейр-Хафер на западном берегу реки Евфрат на востоке провинции Алеппо после вывода оттуда бойцов курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом cообщил телеканал Al-Ikhbariya.

По его информации, ранее сирийская армия взяла город под свой контроль и "продолжает операции по зачистке после вывода сил СДС".

Ранее командующий СДС Мазлюм Абди сообщил, что коалиция выведет свои формирования, дислоцированные к востоку от Алеппо, "в качестве демонстрации доброй воли в рамках процесса интеграции и нашей приверженности выполнению условий соглашения от 10 марта".

13 января командование вооруженных сил арабской республики объявило закрытой военной зоной территорию, расположенную к востоку от Алеппо, и обвинило СДС в использовании окрестностей города для запуска беспилотников, которые наносили в начале января удары по жилым кварталам, постам сирийской армии и сил внутренней безопасности.

10 марта 2025 года временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы до конца года должны были влиться в состав регулярной армии. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды настаивали на создании децентрализованной системы управления. Сирийское правительство потребовало, чтобы северо-восточные районы в административном и военном плане подчинялись центральным властям.