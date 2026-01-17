Депутат Рады Железняк: Свириденко скоро могут отправить в отставку

Cпособность премьера самостоятельно принимать решения и отстаивать субъектность давно атрофировалась, заявил парламентарий

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что в скором времени возможна отставка премьер-министра страны Юлии Свириденко.

"Сейчас попробую передать общее мнение парламента, при том без привязки к политическим флагам. Есть уверенность, что скоро придется менять премьера. Потому что не вытягивает новую реальность. Здесь есть три фактора: в момент самых больших кризисов (а их было много за эти шесть месяцев) - премьер просто спряталась. Не проявила лидерство, не выразила позицию", - написал он в Telegram-канале.

Железняк в продолжении указал, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак говорил Свириденко "что делать - та записывала в блокнот". "Сейчас этого подонка нет, но способность премьера самостоятельно принимать решения и отстаивать субъектность давно атрофировалась", - отметил Железняк. В качестве третьей причины Железняк указал отсутствие политического веса у Свириденко. "Пока ей "переставляют ноги" то [глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа"] Давид [Арахамия], то <…> [Зеленский], она еще как-то идет. Но это очень временно", - добавил он.

Свириденко стала премьер-министром Украины 17 июля 2025 года, после отставки предшественника Дениса Шмыгаля и утверждения ее на этот пост Верховной радой. Тогда же был утвержден новый состав кабмина.