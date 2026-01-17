Strategic Culture: атаки ВСУ в Черном море показывают слабость Запада

Как подчеркивает бразильский военный эксперт Лукас Лейроз, западные страны пытаются настроить тюркских партнеров против Москвы

© REUTERS/ Yoruk Isik

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Террористические атаки Украины на нефтяные танкеры Турции и Казахстана в Черном море свидетельствуют, что у Запада не осталось инструментов для прямой конфронтации с Россией. Такое мнение высказал бразильский военный эксперт Лукас Лейроз в статье для издания Strategic Culture.

"Косвенное наступление против тюркских партнеров России в конечном счете выявляет пределы возможностей Запада противостоять Москве напрямую. Не сумев добиться решающих побед на поле боя, Запад прибегает к геополитическому саботажу, стремясь ослабить позиции России посредством региональной изоляции", - говорится в материале.

Как подчеркивает автор статьи, подобные попытки обречены на провал, поскольку сотрудничество России, Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии нельзя поколебать "пустыми провокациями".

13 января Минэнерго Казахстана сообщило, что два танкера, задействованных в перевозке казахстанской нефти, подверглись атаке беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По данным министерства, атакованные танкеры Matilda и Delta Harmony шли под флагами Мальты и Либерии. По данным греческого телеканала "Скай", оба танкера принадлежат Греции.

Ранее неоднократно сообщалось о нападениях на коммерческие суда в исключительной экономической зоне Турции в Черном море. 1 декабря 2025 года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры, совершенные в ИЭЗ республики, свидетельствуют о тревожном обострении украинского конфликта и их невозможно оправдать. Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, что украинские атаки на танкеры в Черном море являются пиратством.