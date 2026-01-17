Чад осудил вторжение в страну боевиков суданского движения "Силы быстрого реагирования"

Национальная ассамблея выразила по этому поводу поддержку президенту Чада Махамату Идриссу Деби Итно и его правительству

ХАРАРЕ, 17 января. /ТАСС/. Национальная ассамблея (нижняя палата) парламента Республики Чад "с глубоким возмущением" осудила вторжение на территорию страны боевиков суданского движения "Силы быстрого развертывания" (СБР). Об этом сообщил портал alwihda со ссылкой на заявление законодателей.

Как указывается в документе, атака была направлена как против чадских сил обороны и безопасности, так и против мирного населения восточных районов страны, граничащих с Суданом. Кроме того, отмечаются неоднократные нарушения самолетами ВВС Судана воздушного пространства Чада. Все эти акты расцениваются как преднамеренная агрессия, представляющая собой серьезную угрозу миру и безопасности граждан Чада и нарушающая основные принципы между международного права.

Национальная ассамблея выразила по этому поводу поддержку президенту Чада Махамату Идриссу Деби Итно и его правительству. Соболезнования направлены семьям семи чадских военнослужащих, погибших в стычках с боевиками СБР.

Ранее СБР нанесли удар по территории Чада 27 декабря 2025 года, подвергнув бомбардировке город Тина.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временный руководящий орган) Судана, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценке экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 14 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка складывается в расположенных на западе и юге регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.