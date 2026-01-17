Группа политиков США после поездки в Данию свяжется с Рубио

Стороны обсудят вопрос Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Alex Brandon

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Делегация американских политиков после поездки в Копенгаген свяжется с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить вопрос Гренландии. Об этом на пресс-конференции в столице Дании заявил сенатор-демократ Крис Кунс.

"Мы, вероятно, также свяжемся с государственным секретарем Марко Рубио, - пояснил Кунс после встреч делегации с членами датских парламента и правительства, а также представителями бизнеса. - Мы много узнали о Дании и Гренландии и возвращаемся с новым стремлением - найти путь вперед".

Делегация, находящаяся в Копенгагене, состоит из 11 членов Конгресса как от Демократической, так и Республиканской партий. Она встретилась с членами Фолькетинга (парламента Дании) и Комитетом по внешней политике и политике безопасности Гренландии, а также провела переговоры с датским премьер-министром Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Встреча была посвящена ключевым вопросам внешней политики и политики безопасности, важным как для Дании, так и для трансатлантических отношений.

Кунс отметил партнерство, которое существовало между Данией и США на протяжении десятилетий, приверженность Дании НАТО и инвестиции страны в американскую экономику.

"Практически нет лучшего союзника, чем Дания. Если мы плохо с этим обходимся, почему кто-то должен ожидать чего-то лучшего?" - сказал американский политик.

По его словам, непосредственной угрозы безопасности в арктическом регионе нет, а в долгосрочной перспективе необходимо развивать торговое сотрудничество, например, в сфере добычи полезных ископаемых. Это должно делаться с учетом прав Дании и Гренландии.