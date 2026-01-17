Трамп предложил Эрдогану войти в состав основателей "Совета мира" в Газе

Президент США направил соответствующее письмо 16 января, отметил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Бурханеттин Дуран

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана войти в состав сооснователей "Совета мира" в секторе Газа.

"В резолюции 2803 Совет Безопасности ООН принял решение поддержать Всеобъемлющий план по прекращению конфликта в Газе, объявленный президентом США Дональдом Трампом. В рамках этой инициативы в Газе создаются "Совет мира" и другие органы, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и восстановление. 16 января 2026 года президент США, как председатель-основатель "Совета мира", направил письмо с приглашением нашему президенту войти в состав сооснователей совета", - сообщил в Х глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.