Армия Сирии объявила западный берег Евфрата закрытой военной зоной

Оперативное командование ВС переходного правительства продолжает операции по расширению контроля
Редакция сайта ТАСС
11:48

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии сообщило об установлении закрытой военной зоны на западном берегу реки Евфрат. Об говорится в коммюнике, переданном телеканалом Al-Ikhbariya.

"Армия продолжает операции по расширению своего контроля и объявляет территорию западного берега Евфрата закрытой военной зоной, - указывается в тексте. - Призываем гражданское население в этом регионе дистанцироваться от позиций курдских отрядов".

Ранее военное командование обвинило боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Турцией террористической - прим. ТАСС) в том, что они препятствуют выполнению соглашения о прекращении огня и отводе вооруженных формирований, которое было заключено с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС).

По его данным, отряды РПК устраивают засады и ведут обстрел правительственных войск. Кроме того, они заминировали мост в районе Шуэйб-эз-Зикр, чтобы помешать продвижению армейских частей к городу Табка, где находится Евфратская ГЭС.

В первой половине дня вооруженные силы арабской республики начали размещение на территории провинции Ракка после установления контроля над городом Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, откуда ушли формирования СДС. Заняв населенный пункт Дебси-Афнан на западном берегу реки Евфрат, они выдвинулись в направлении города Табка. 

Сирия