WSJ: Трамп готовился ударить по Ирану, но изменил решение из-за множества возражений

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 13 января поручил Пентагону подготовиться к нанесению удара по Ирану, однако прислушался к многочисленным мнениям о несвоевременности операции. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, американские чиновники выразили сомнение в том, что иранский режим может быть свергнут одной лишь быстрой серией авиаударов. Кроме того, советники пояснили Трампу, что у США нет достаточных военных ресурсов в регионе, чтобы начать крупномасштабное наступление на режим, и одновременно защитить американские войска и силы союзников на Ближнем Востоке.

Как сообщили источники газеты, представители арабских стран заявили Вашингтону, что время для удара по Ирану неподходящее, поскольку ситуация в стране слишком нестабильна, а протесты в значительной степени подавлены. Кроме того, неясно, кто возглавит оппозицию в Иране, если американские удары приведут к смене режима. По словам арабских официальных лиц, Иран предупредил об ответном ударе по американским базам в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии в случае атаки.

Сообщается также, что Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который заявил, что Израиль нуждается в большей помощи США, чтобы защититься от возможного ответного удара Ирана.

Как пишет WSJ, в итоге позиция Трампа о необходимости нанесения ударов по Ирану изменилась.

16 января американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, пытались ли представители арабских государств и Израиля убедить его не наносить удары, заявил, что он "сам себя убедил". По словам Трампа, на его решение повлияло то, что власти Ирана отказались казнить более 800 демонстрантов. Он не уточнил, является ли это решение окончательным.