Самолеты Дании и Франции совершили тренировочные полеты в Гренландии

Правительство острова и Минобороны королевства сообщали о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в сотрудничестве с союзниками по НАТО

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Два истребителя F-35 Вооруженных сил Дании и французский самолет-заправщик совершили тренировочные полеты на юго-востоке Гренландии. Об этом сообщают датские ВС в Х.

"Сегодня два истребителя F-35 датских ВС и самолет-заправщик ВВС Франции завершили плановую тренировочную миссию на юго-востоке Гренландии", - отмечено в сообщении.

14 января, правительство Гренландии и Министерство обороны Дании сообщили о решении продолжить активизацию учений датских вооруженных сил в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО в связи "с геополитической напряженностью" в Арктике. О намерении послать своих военных на остров заявили Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Британия, Финляндия и Нидерланды.